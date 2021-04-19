В УЕФА задумали отдать России еще несколько матчей чемпионата Европы
Дата публикации: 19-04-2021
В случае отказа Дублина от проведения игр Евро-2020, матчи турнира могут быть перенесены в Санкт-Петербург.
Как сообщает «Daily Mail», правительство Ирландии не готово гарантировать допуск зрителей на игры ЧЕ. В связи с этим представители УЕФА договариваются с Россией о проведении еще нескольких встреч в Петербурге.
Таким образом, уже в понедельник, 19 апреля, может быть официально объявлено о лишении Дублина права на проведение игр чемпионата Европы.
Если подобное решение будет принято, то в Петербурге дополнительно могут состояться 3 игры группового раунда и 1 встреча 1/8 финала. Кроме российского города, в UEFA рассматривают возможность переноса одного из матчей в Лондон.
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