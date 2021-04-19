Умтити может оказаться в России
Дата публикации: 19-04-2021
«Зенит» намерен усилиться еще одним игроком «Барселоны». Вслед за Малкомом в Россию может переехать и Самюэль Умтити.
Подробности трансфера раскрыл Фабрицио Романо. Итальянец сообщил, что «Зенит» намерен приобрести 27-летнего француза летом. Каталонцы не видят Умтити в качестве футболиста основы и готовы попрощаться с ним по окончании сезона.
Кроме петербуржцев, покупку защитника рассматривают ряд топ-клубов Европы.
К каталонцам Умтити присоединился 5 лет назад. Трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 25 млн евро. В сезоне 20/21 защитник провел в составе «Барселоны» 13 встреч и не отметился результативными действиями. Контракт Самюэля с каталонцами заканчивается летом 2023 года.
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