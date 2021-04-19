  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Умтити может оказаться в России

Дата публикации: 19-04-2021

Умтити может оказаться в России

«Зенит» намерен усилиться еще одним игроком «Барселоны». Вслед за Малкомом в Россию может переехать и Самюэль Умтити.

Подробности трансфера раскрыл Фабрицио Романо. Итальянец сообщил, что «Зенит» намерен приобрести 27-летнего француза летом. Каталонцы не видят Умтити в качестве футболиста основы и готовы попрощаться с ним по окончании сезона.

Кроме петербуржцев, покупку защитника рассматривают ряд топ-клубов Европы.

К каталонцам Умтити присоединился 5 лет назад. Трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 25 млн евро. В сезоне 20/21 защитник провел в составе «Барселоны» 13 встреч и не отметился результативными действиями. Контракт Самюэля с каталонцами заканчивается летом 2023 года.

Похожие новости:

  • «Барселона» сообщила Самюэлю Умтити искать новый клуб
    «Барселона» сообщила Самюэлю Умтити искать новый клуб
    Diario Sport сообщает, что «Барселона» уведомила своего защитника Самюэля Умтити, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Также...
  • Самюэль Умтити может перейти в «Эвертон»
    Самюэль Умтити может перейти в «Эвертон»
    Этим летом «Эвертон» собирается пополнить список игроков, сменивших «Камп Ноу» на «Гудисон Парк». В последние...
  • «Интер» не хочет включать Умтити в сделку по Лаутаро
    «Интер» не хочет включать Умтити в сделку по Лаутаро
    Переговоры «Интера» и «Барселоны» по трансферу Лаутаро Мартинеса продолжаются. Надежды каталонского клуба включить в сделку...
  • «Монако» думает о приобретении Умтити
    «Монако» думает о приобретении Умтити
    Самуэль Умтити заинтересовал «Монако». Как и в прошлом году, Монегаски намерены серьезно заняться усилением своего состава, в частности...
  • Анчелотти заинтересован в переходе Умтити в «Эвертон»
    Анчелотти заинтересован в переходе Умтити в «Эвертон»
    Менеджер «Эвертона» Карло Анчелотти обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду защитником «Барселоны» Самюэлем...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close