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Игрок 1xBet выиграл более 2 миллионов долларов на экспрессе из 44 событий

Дата публикации: 20-04-2021

 

Нам всем с детства знакома история Али-Бабы, нашедшего несметные богатства и сумевшего воспользоваться своей удачей. Кто не мечтал повторить его путь, став в одно мгновение богачом? В конце концов, все мы любим сказки со счастливым концом, где герой из народа становится лучшим из лучших.

Оказывается, в 2021 году для того, чтобы в одночасье разбогатеть, не надо отправляться в таинственные пещеры - достаточно делать ставки на 1xBet. По крайней мере, таким оказался путь к успеху 44-летнего жителя Алматы Мухажана, играющего на 1xBet сравнительно недавно - с 2019 года. Алматинцу удался действительно впечатляющий, практически невероятный по силе и точности прогноз, о котором стоит рассказать подробнее.

Игрок, который делал ставки на сайте одного из ведущих мировых букмекеров, рискнул крупной суммой в 100 тысяч тенге (примерно 238 долларов). Алматинец собрал экспресс из 44 (по числу прожитых лет) событий - и победил, выиграв 876 682 300 тенге, то есть более 2 миллионов долларов! Фантастическая сумма, которая наверняка мотивирует делать ставки на 1xBet и тысячи новых игроков.

“Я ставлю исключительно на футбол. Я сам футболист, хорошо разбираюсь в этом виде спорта. Результат вы видели. 1xBet я выбрал из-за того, что у них есть свобода выбора в ставках, например, неограниченный экспресс, высокие коэффициенты, возможность ставить на одну и ту же команду в разных турнирах. Мне нравится свобода выбора, считаю, что это правильно, потому я с 1xBet.

Мне нравятся большие экспрессы, если выигрывать, то по-крупному. Честно говоря, перед последними матчами нервничал. Когда осталось 3-4 матча и ты понимаешь, что возможен такой исход, то волей-неволей начинаешь нервничать. Последний матч был ночью, я сразу не поверил, казалось, что это не со мной происходит. Я сразу разбудил жену, показал, что случилось. Деньги сразу поступили на игровой счет - там был ноль, а потом сразу поступила сумма, о которой вы уже знаете”, - сказал Мухажан.

При этом, стоит отметить, что для экспресса выбирались события с не самыми высокими коэффициентами - самый большой из них был равен 1,48. Большинство ставок было сделано на фаворитов футбольных матчей в еврокубках и ведущих европейских чемпионатов. Такая последовательная тактика привела к щедрому вознаграждению прогнозиста.

Выигранные деньги Мухажан потратит на благотворительность - его жена является куратором волонтерского движения по бездомным животным в Алматы.

“Я ей сказал, что если выиграю когда-нибудь, то первым делом мы поможем нуждающимся братьям нашим меньшим. Поэтому радость была безмерной. Помощь уже оказана в определенном объеме - закрыты долги местных ветеринарных клиник, это большая радость. Даже не выигрыш, а то, что смогли помочь. Люди звонят - и просто плачут от счастья, от того, что это случилось, это лучшая награда.

Суммы большие - и не все в состоянии так помочь. Я бизнесмен и не нуждаюсь в машине или какой-то недвижимости, у меня все есть, потому решение было в первую очередь таким. Считаю, что мой выигрыш был обусловлен тем, что основным посылом было желание помочь нуждающимся. И если игроки зайдут с мыслью о том, что выигрыш будет не только в их пользу, но и они с кем-то поделятся, то в этом и будет секрет успеха”, - добавил Мухажан.

Как видите, сам победитель считает, что рецепт успеха прост. Но в итоге все сошлось как надо - и в Казахстане появился новый долларовый миллионер. Это далеко не первый случай, когда игроки 1xBet выигрывают очень крупные суммы. Так, в начале 2020 года другой житель Алматы выиграл на 1xBet почти 9 миллионов тенге. Однако нынешние 876 миллионов - это новый уровень, и это самый крупный выигрыш в истории беттинга в Казахстане и СНГ.

Представители компании заявили, что рады выигрышу Мухажана, ведь это в очередной раз подтверждает ведущий статус 1хBet в мире букмекеров. Играйте с 1xBet - и делайте сказки реальностью!

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