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Камавинга близок к переходу в «Баварию»

Дата публикации: 20-04-2021

Камавинга близок к переходу в «Баварию»

В «France Football» рассказали о возможном продолжении карьеры Эдуарда Камавинги.

По информации источника, хавбек «Ренна» близок к переходу в «Баварию». Для мюнхенцев 18-летний талант является одним из приоритетов на трансферном рынке. В руководстве немецкой команды уверены, что француз создаст дополнительную конкуренцию Леону Горецке и Йозуа Киммиху в центральной линии.

Заполучить Камавингу также пытается «Реал», но в настоящее время шансы «Баварии» подписать хавбека значительно выше.

С «Ренном» полузащитник связан соглашением, которое будет действовать еще год. По данным Transfermarkt.de, ценник на Камавингу составляет 60 млн евро. Однако «Ренн» намерен получить за своего игрока не менее 80 000 000 евро.

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