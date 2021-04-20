Стали известны подробности нового контракта Захаряна с московским «Динамо»
«Динамо» решило не тянуть с переподписанием Арсена Захаряна. Москвичи заключили с 17-летним полузащитником новый контракт, существенно увеличив сумму отступных. Детали соглашения футболиста с клубом опубликовал ресурс «Eurostavka».
Источник сообщил, что с лета Захарян будет получать 420 000 евро ежегодно (€ 35 тысяч в месяц). Также «Динамо» заплатит игроку 0,8 млн евро в качестве подписного бонуса. Контракт центрального полузащитника рассчитан на 3 года. Если Арсен продолжит прогрессировать, то вырастет и его зарплата.
Отступные за Захаряна будут ежегодно увеличиваться с 15 до 30 млн евро. Действие клаусулы предполагается распространить исключительно на команды топ-5 чемпионатов.
Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость игрока молодёжной сборной России в 3,5 миллиона евро.
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