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«Локомотив» получил предложение от «Краснодара» о трансфере Мухина

Дата публикации: 23-04-2021

«Локомотив» получил предложение от «Краснодара» о трансфере Мухина

Максим Мухин, права на которого принадлежат «Локомотиву», в летнее межсезонье может перейти в «Краснодар». «Чемпионат» со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе, пишет, что «быки» уже направили «железнодорожникам» запрос относительно трансфера хавбека.

Источник сообщил: «Команде из Краснодара футболист очень интересен, Мухину клуб предлагает отличные условия». Однако сумма, озвученная «быками», не устраивает «Локомотив», потому трансфер находится в стадии обсуждения».

Мухин воспитывался в академии Коноплева. В 16 лет хавбек начал выступать за молодежку «Крыльев Советов», а еще через 3 года стал игроком столичного «Локомотива».

В сезоне 20/21 на его счету 12 встреч за основу «железнодорожников».

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