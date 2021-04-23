«Локомотив» получил предложение от «Краснодара» о трансфере Мухина

Дата публикации: 23-04-2021

Максим Мухин, права на которого принадлежат «Локомотиву», в летнее межсезонье может перейти в «Краснодар». «Чемпионат» со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе, пишет, что «быки» уже направили «железнодорожникам» запрос относительно трансфера хавбека.



Источник сообщил: «Команде из Краснодара футболист очень интересен, Мухину клуб предлагает отличные условия». Однако сумма, озвученная «быками», не устраивает «Локомотив», потому трансфер находится в стадии обсуждения».



Мухин воспитывался в академии Коноплева. В 16 лет хавбек начал выступать за молодежку «Крыльев Советов», а еще через 3 года стал игроком столичного «Локомотива».



В сезоне 20/21 на его счету 12 встреч за основу «железнодорожников».