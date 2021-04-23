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Бундеслига ввела жесткий карантин до конца сезона

Дата публикации: 23-04-2021

Бундеслига ввела жесткий карантин до конца сезона

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает быть напряженной. В связи с этим Бундеслига намерена провести оставшиеся до конца сезона матчи в предельно безопасных условиях.

На сайте Бундеслиги появилась информация, что с 3-го мая персонал, футболисты и тренерский штаб смогут уходить из дома лишь на время матчей и тренировок. Им рекомендовано минимизировать контакты с другими людьми. Регулярные ПЦР-тесты для них станут обязательными.

С 12-го мая откроется «карантинный лагерь», где команды будут ожидать окончания чемпионата Германии. Жесткие меры вводятся для снижения риска заражения футболистов перед Евро-2020.

Чемпион Бундеслиги может определиться 24-го апреля. Для этого «Баварии» нужно добыть 3 очка, а ближайшему преследователю «Лейпцигу» – не выиграть.

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