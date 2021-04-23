Английские и шотландские клубы могут организовать Единую британскую лигу
Дата публикации: 23-04-2021
Издание «The Sun» опубликовало любопытную новость. По данным источника, клубы Шотландии и Англии готовы провести глобальную реформу АПЛ. Результатом этого станет создание Единой британской лиги, в которую, помимо английских клубов, войдут шотландские «Рейнджерс» и «Селтик». У последних появится возможность завоевать весомый титул. Новый формат должен повысить интерес к турниру и привлечь дополнительные финансы.
Число клубов в лиге сократится до 18. По завершении чемпионата в стандартном формате предполагается провести плей-офф, в который попадут 4 клуба.
УЕФА, ФИФА и правительство Британии уже одобрили проект, потому его вряд ли постигнет участь европейской Суперлиги, подвергшейся масштабной критике.
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