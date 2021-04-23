Агуэро перейдёт в «Барселону», только если Месси останется в команде

Дата публикации: 23-04-2021

Издание «AS» рассказало о причинах, препятствующих переходу Серхио Агуэро в «Барселону». Ранее сообщалось, что аргентинец договорился с каталонцами относительно условий 2-летнего контракта.



Теперь стала известна причина, по которой соглашение еще не подписано. Как оказалось, Агуэро готов перейти в «Барселону» лишь в том случае, если клубу удастся договориться о продлении соглашения с Месси. Не секрет, что футболисты находятся в отличных отношениях. Агуэро хотел бы играть вместе с Лионелем, потому переезжать в Барселону в случае ухода соотечественника он не собирается.



Весной стало известно, что форвард «Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с англичанами и летом перейдет в другую команду.