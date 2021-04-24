Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «МЮ»

Дата публикации: 24-04-2021

«Football Italia», указывая в качестве источника «La Gazzetta dello Sport», сообщает о желании Криштиану Роналду вновь оказаться в «Ман Юнайтед».



Сообщается, что ради контракта с «манкунианцами» форвард готов умерить свои финансовые аппетиты и пойти на ухудшение условий по контракту. Вернуться в Англию 36-летний португалец планирует уже летом, несмотря на то, что его соглашение с «Ювентусом» заканчивается лишь в 2022 году.



В Турине ежегодная зарплата Роналду составляет 31 млн евро. По данным источника, португалец готов стать игроком «Юнайтед» при условии, что ему предложат не менее 20 000 000 евро в год.



Напомним, КриРо выступал за коллектив из Манчестера в 2003-2009 годах, после чего перебрался в мадридский «Реал».