Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «МЮ»
Дата публикации: 24-04-2021
«Football Italia», указывая в качестве источника «La Gazzetta dello Sport», сообщает о желании Криштиану Роналду вновь оказаться в «Ман Юнайтед».
Сообщается, что ради контракта с «манкунианцами» форвард готов умерить свои финансовые аппетиты и пойти на ухудшение условий по контракту. Вернуться в Англию 36-летний португалец планирует уже летом, несмотря на то, что его соглашение с «Ювентусом» заканчивается лишь в 2022 году.
В Турине ежегодная зарплата Роналду составляет 31 млн евро. По данным источника, португалец готов стать игроком «Юнайтед» при условии, что ему предложат не менее 20 000 000 евро в год.
Напомним, КриРо выступал за коллектив из Манчестера в 2003-2009 годах, после чего перебрался в мадридский «Реал».
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