Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай»
Дата публикации: 25-04-2021
«Галатасарай» в грядущее трансферное окно может усилиться нападающим «Эвертона». «Football Insider» пишет, что турецкий клуб заинтересован в услугах Джошуа Кинга.
В планы англичан не входит продление соглашения с 29-летним норвежцем, потому летом он станет свободным агентом. «Галатасарай» хочет воспользоваться ситуацией и предложить футболисту долгосрочный контракт.
Состав «Эвертона» Кинг пополнил минувшей зимой, перебравшись из «Борнмута». Однако в новой команде норвежец не смог проявить себя. За 9 встреч в составе «ирисок» нападающий не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее футболист защищал цвета таких клубов как «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Блэкберн Роверс», «Халл Сити» и «Пре́стон Норт Энд».
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