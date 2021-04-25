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Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай»

Дата публикации: 25-04-2021

Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай»

«Галатасарай» в грядущее трансферное окно может усилиться нападающим «Эвертона». «Football Insider» пишет, что турецкий клуб заинтересован в услугах Джошуа Кинга.

В планы англичан не входит продление соглашения с 29-летним норвежцем, потому летом он станет свободным агентом. «Галатасарай» хочет воспользоваться ситуацией и предложить футболисту долгосрочный контракт.

Состав «Эвертона» Кинг пополнил минувшей зимой, перебравшись из «Борнмута». Однако в новой команде норвежец не смог проявить себя. За 9 встреч в составе «ирисок» нападающий не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее футболист защищал цвета таких клубов как «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Блэкберн Роверс», «Халл Сити» и «Пре́стон Норт Энд».

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