«Ювентус» готов платить Доннарумме более 10 млн евро в год
В межсезонье Джанлуиджи Доннарумма может перейти из «Милана» в «Ювентус». Туринцы мечтают заполучить вратаря и готовы платить ему 10 000 000 евро ежегодно (источник – «Corriere dello Sport»).
Новый контракт Доннаруммы с миланцами остается предметом обсуждений. Стороны не могут договориться о продлении сотрудничества из-за финансовой составляющей соглашения. Агент итальянца просит поднять годовую зарплату клиента до 12 млн евро, «россонери» в качестве предельной суммы видят 8 миллионов. Если договориться не удастся, то в борьбу за голкипера вступит «Ювентус», которому он может достаться бесплатно.
Напомним, текущий трудовой договор Джанлуиджи в силе до 30.06.2021.
В сезоне 2020/2021 Доннарумма сыграл за «Милан» в 42 поединках (10 «сухих» матчей). Ценник на 22-летнего стража ворот равняется 60 млн евро, согласно Transfermarkt.de.
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