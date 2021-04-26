«Ман Юнайтед» и «Арсенал» нацелены форварда «Боруссии» М
По данным «The Daily Mail», сразу два английских клуба нацелились на центрфорварда Алассана Плеа, представляющего «Боруссию» (Менхенгладбах). На француза претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
«Канониры» рассматривают нападающего «Боруссии» в качестве замены Александра Ляказетта, который может покинуть лондонцев в межсезонье. На «Олд Траффорд» интересуются Плеа на случай, если из команды уйдет Эдинсон Кавани. В такой ситуации «манкунианцам» нужно будет усиление в линию атаки, а форвард немецкой команды оптимально подойдет для этой цели.
Плеа обошелся «Боруссии» М в 23 000 000 евро. С учетом прогресса футболиста клуб вряд ли согласится отпустить его без солидной компенсации.
Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость 28-летнего бомбардира в € 25 млн.
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