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«Ман Юнайтед» и «Арсенал» нацелены форварда «Боруссии» М

Дата публикации: 26-04-2021

«Ман Юнайтед» и «Арсенал» нацелены форварда «Боруссии» М

По данным «The Daily Mail», сразу два английских клуба нацелились на центрфорварда Алассана Плеа, представляющего «Боруссию» (Менхенгладбах). На француза претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» рассматривают нападающего «Боруссии» в качестве замены Александра Ляказетта, который может покинуть лондонцев в межсезонье. На «Олд Траффорд» интересуются Плеа на случай, если из команды уйдет Эдинсон Кавани. В такой ситуации «манкунианцам» нужно будет усиление в линию атаки, а форвард немецкой команды оптимально подойдет для этой цели.

Плеа обошелся «Боруссии» М в 23 000 000 евро. С учетом прогресса футболиста клуб вряд ли согласится отпустить его без солидной компенсации.

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость 28-летнего бомбардира в € 25 млн.

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