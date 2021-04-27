  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Tuttosport: «Динамо» Киев претендует Буффона

Дата публикации: 27-04-2021

Tuttosport: «Динамо» Киев претендует Буффона

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может оказать в чемпионате Украины.

Как стало известно «Tuttosport», 43-летний ветеран, который скорее всего покинет ряды «бьянконери» этим летом, имеет сразу пять довольно неожиданных вариантов продолжения карьеры за рубежом.

Так, экс-кипером сборной Италии всерьез интересуются такие клубы как «Галатасарай», «Спортинг», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Олимпиакос» и «Динамо» (Киев). Сообщается, что агент игрока Сильвано Мартина уже получил предложения от вышеперечисленных команд, каждая из которых готова приютить Джиджи на сезон 2021/22.

Действующий трудовой договор Буффона с туринцами рассчитан до 30 июня этого года. В текущей кампании многоопытный страж ворот появлялся на поле в 12 раз во всех турнирах (пропустил 7 мячей).

Похожие новости:

  • Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона
    Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона
    Старожил «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не думает о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона 2019/20, передаёт издание...
  • Сильвиано Мартина: «Буффон должен стать тренером»
    Сильвиано Мартина: «Буффон должен стать тренером»
    Сильвиано Мартина, агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, высказался о топ-вратарях Серии А и выразил мнение, что из Буффона...
  • Ровно 25 лет назад состоялся дебют Буффона в профессиональном футболе
    Ровно 25 лет назад состоялся дебют Буффона в профессиональном футболе
    Ровно 25 лет назад легендарный вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сыграл свой дебютный матч в профессиональном...
  • «Динамо» Киев заинтересовалось игроком сборной Швеции
    «Динамо» Киев заинтересовалось игроком сборной Швеции
    По сообщениям «Sportbladet», хавбек шведского «Хэккена» Далехо Ирандуст вскоре может сменить местный чемпионат на украинскую Премьер-лигу. В его...
  • Ювентус: новое достижение Буффона
    Ювентус: новое достижение Буффона
    Страж ворот «Юве» может похвастаться очередным рекордом. Во вчерашнем противостоянии с «Интернационале» (2:0) 38-летний кипер...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close