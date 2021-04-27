Tuttosport: «Динамо» Киев претендует Буффона
Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может оказать в чемпионате Украины.
Как стало известно «Tuttosport», 43-летний ветеран, который скорее всего покинет ряды «бьянконери» этим летом, имеет сразу пять довольно неожиданных вариантов продолжения карьеры за рубежом.
Так, экс-кипером сборной Италии всерьез интересуются такие клубы как «Галатасарай», «Спортинг», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Олимпиакос» и «Динамо» (Киев). Сообщается, что агент игрока Сильвано Мартина уже получил предложения от вышеперечисленных команд, каждая из которых готова приютить Джиджи на сезон 2021/22.
Действующий трудовой договор Буффона с туринцами рассчитан до 30 июня этого года. В текущей кампании многоопытный страж ворот появлялся на поле в 12 раз во всех турнирах (пропустил 7 мячей).
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