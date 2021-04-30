  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Роджерс прокомментировал информацию об интересе к нему «Тоттенхэма»

Дата публикации: 30-04-2021

Роджерс прокомментировал информацию об интересе к нему «Тоттенхэма»

Брендан Роджерс ответил на слухи, появившиеся в СМИ, где сообщалось, что в ближайшее время он может возглавить «Тоттенхэм».

Комментарии специалиста опубликовал «Goal»: «Я считаю, что «Тоттенхэм» входит в топ британских клубов, но сейчас мне хорошо в «Лестере». У меня отличные отношения с руководством и игроками, потому я хотел бы продолжить работу с этим клубом. Я доволен тем, что происходит в команде, ведь меня окружают футболисты, полностью отдающие себя игре. Мое будущее связано с «Лестером»».

После того, как «Тоттенхэм» расстался с Жозе Моуринью, наставником клуба временно стал Райан Мэйсон, ранее игравший в составе лондонцев. В настоящее время «шпоры» находятся на седьмой строчке в АПЛ, «Лестер» идет третьим.

Похожие новости:

  • Джеррард может заменить Моуринью в «Тоттенхэме» – фаворитом считается другой тренер
    Джеррард может заменить Моуринью в «Тоттенхэме» – фаворитом считается другой тренер
    Ресурс «90min» опубликовал список тренеров, подготовленный «Тоттенхэмом» на случай прекращения сотрудничества с Жозе Моуринью. Учитывая результаты...
  • Игроки «Тоттенхэма» недовольны Моуринью
    Игроки «Тоттенхэма» недовольны Моуринью
    Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью теряет поддержку со стороны игроков. По данным «Daily Mail», в лондонском клубе назревает конфликт. Часть...
  • «Тоттенхэм» вновь попытается купить Шкриньяра
    «Тоттенхэм» вновь попытается купить Шкриньяра
    Карьера Милана Шкриньяра может продолжиться в английской Премьер-лиге. «Football Insider» сообщает об интересе к защитнику «Интернационале» со...
  • Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуриньо
    Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуриньо
    В лондонском «Тоттенхэм Хотспур» уже в скором времени может произойти перестановка на тренерском мостике. По данным...
  • Бывший тренер «Тоттенхэма» Моуринью может возглавить «Валенсию»
    Бывший тренер «Тоттенхэма» Моуринью может возглавить «Валенсию»
    Экс-наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не собирается долго оставаться без работы и активно подыскивает себе новую команду. Ранее СМИ сообщали, что...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close