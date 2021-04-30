Роджерс прокомментировал информацию об интересе к нему «Тоттенхэма»
Дата публикации: 30-04-2021
Брендан Роджерс ответил на слухи, появившиеся в СМИ, где сообщалось, что в ближайшее время он может возглавить «Тоттенхэм».
Комментарии специалиста опубликовал «Goal»: «Я считаю, что «Тоттенхэм» входит в топ британских клубов, но сейчас мне хорошо в «Лестере». У меня отличные отношения с руководством и игроками, потому я хотел бы продолжить работу с этим клубом. Я доволен тем, что происходит в команде, ведь меня окружают футболисты, полностью отдающие себя игре. Мое будущее связано с «Лестером»».
После того, как «Тоттенхэм» расстался с Жозе Моуринью, наставником клуба временно стал Райан Мэйсон, ранее игравший в составе лондонцев. В настоящее время «шпоры» находятся на седьмой строчке в АПЛ, «Лестер» идет третьим.
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