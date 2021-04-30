Летом «Челси» может продать сразу 12 футболистов

Дата публикации: 30-04-2021

У лондонского «Челси» большие планы на грядущее трансферное окно. Как сообщает «Daily Star», руководство «синих» хочет избавиться сразу от двенадцати игроков, что в итоге позволит клубу осуществить покупку Эрлинга Холанда.



Самым дорогостоящим трансфером на выход станет Тэмми Абрахам, чья стоимость оценивается в 40 000 000 евро. По слухам, в 23-летнем форварде заинтересованы «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Курт Зума (32 млн евро) может продолжить карьеру в «Эвертоне», а находящийся в аренде в «Милане» Фикайо Томори (20 млн), вероятнее всего, будет выкуплен «россонери» по окончании сезона.



Также на «Стэмфорд Бридж» уже вряд ли сыграют: Рубен Лофтус-Чик (€ 20 млн / находится в аренде в «Фулхэме»), Росс Баркли (20 / в «Астон Вилле»), Миши Батшуайи (10 / в «Кристал Пэлас»), Кенеди (10 / в «Гранаде»), Давиде Дзаппакоста (8 / в «Дженоа»), Виктор Мозес (6 / в «Спартаке»), Дэнни Дринкуотер (3,2 / в «Касимпаша»), Айк Угбо (2,5 / в «Серкль-Брюгге») и Абдул Рахман Баба (2,4 / в ПАОК).



Отмечается, что если английский гранд не сможет согласовать переход Холанда, то его новой целью станет Лукаку, ныне выступающий за «Интер». «Transfermarkt» оценивает игроков в 110 и 90 миллионов евро соответственно.