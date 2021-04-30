Дорогой «орел»: «Лацио» установил заоблачный ценник на своего лидера

Дата публикации: 30-04-2021

«Лацио» установил цену на одного из своих ключевых игроков.



Луис Альберто уже несколько лет связан с уходом в один из испанских клубов. По последним данным, интерес к атакующему полузащитнику проявляет «Севилья», воспитанником которой он является. Однако президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито не горит желанием продавать ведущего игрока, но готов пойти на это, если поступит предложение в размере 70 миллионов евро, о чём сообщает «Il Messaggero».



Контракт 28-летнего испанца действует до 30 июня 2025 года, поэтому у «Лацио» нет причин снижать цену. Луис играет на стадионе «Олимпико» с 2016 года. До это он принадлежал «Ливерпулю», где так и не смог закрепиться в основном составе.



В текущем сезоне на его счету восемь голов и три передачи в 35 матчах.