Дорогой «орел»: «Лацио» установил заоблачный ценник на своего лидера
«Лацио» установил цену на одного из своих ключевых игроков.
Луис Альберто уже несколько лет связан с уходом в один из испанских клубов. По последним данным, интерес к атакующему полузащитнику проявляет «Севилья», воспитанником которой он является. Однако президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито не горит желанием продавать ведущего игрока, но готов пойти на это, если поступит предложение в размере 70 миллионов евро, о чём сообщает «Il Messaggero».
Контракт 28-летнего испанца действует до 30 июня 2025 года, поэтому у «Лацио» нет причин снижать цену. Луис играет на стадионе «Олимпико» с 2016 года. До это он принадлежал «Ливерпулю», где так и не смог закрепиться в основном составе.
В текущем сезоне на его счету восемь голов и три передачи в 35 матчах.
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