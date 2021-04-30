  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Дорогой «орел»: «Лацио» установил заоблачный ценник на своего лидера

Дата публикации: 30-04-2021

Дорогой «орел»: «Лацио» установил заоблачный ценник на своего лидера

«Лацио» установил цену на одного из своих ключевых игроков.

Луис Альберто уже несколько лет связан с уходом в один из испанских клубов. По последним данным, интерес к атакующему полузащитнику проявляет «Севилья», воспитанником которой он является. Однако президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито не горит желанием продавать ведущего игрока, но готов пойти на это, если поступит предложение в размере 70 миллионов евро, о чём сообщает «Il Messaggero».

Контракт 28-летнего испанца действует до 30 июня 2025 года, поэтому у «Лацио» нет причин снижать цену. Луис играет на стадионе «Олимпико» с 2016 года. До это он принадлежал «Ливерпулю», где так и не смог закрепиться в основном составе.

В текущем сезоне на его счету восемь голов и три передачи в 35 матчах.

Похожие новости:

  • «Лацио» намерен продлить контракт с Луисом Альберто
    «Лацио» намерен продлить контракт с Луисом Альберто
    «Небесно-голубые» хотят удержать одного из ключевых игроков в рядах своей команды. В ближайшее время атакующему полузащитнику Луису...
  • «Лацио» установил ценник на Милинкович-Савича
    «Лацио» установил ценник на Милинкович-Савича
    Римский «Лацио» открыт к переговорам по Милинковичу-Савичу. Президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито назвал минимальную...
  • «Лацио»: Кандрева стоит 35 миллионов
    «Лацио»: Кандрева стоит 35 миллионов
    Римские Орлы «вывесили» ценник на своего атакующего полузащитника. Поскольку в услугах Антонио Кандревы ранее объявлял заинтересованность туринский...
  • «Лацио» готов продать Иммобиле за 80 млн евро
    «Лацио» готов продать Иммобиле за 80 млн евро
    Лучший голеадор нынешнего розыгрыша чемпионата Италии Чиро Иммобиле может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно. По информации...
  • Лотито: Я продал Андерсона МЮ за 60 млн евро
    Лотито: Я продал Андерсона МЮ за 60 млн евро
    Глава «Лацио» объявил, что сделка с манкунианцами по Андерсону уже завершена. Бразильский хав присоединился к римскому клубу летом...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close