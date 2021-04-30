  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро

Дата публикации: 30-04-2021

«Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро

По информации «Sport Bild», «Айнтрахт» и «Реал» готовят громкий обмен, который может состояться в межсезонье. Андре Силва отправится из Франкфурта в Мадрид, в обратном направлении проследует Лука Йович.

Источник сообщает, что нападающий «Айнтрахта» изъявил желание попробовать свои силы в Испании. Силва интересен мадридцам, которые готовы выкупить его контракт, включив в трансфер нападающего Луку Йовича, находящегося в аренде в немецком клубе. При этом мадридцам придется доплатить 20 млн евро.

Напомним, Йович уже выступал за «Айнтрахт», откуда и перешел в «Реал». Однако закрепиться в составе «сливочных» сербский форвард не смог и зимой вернулся в клуб из Франкфурта на правах аренды.

Силва перебрался в «Айнтрахт» из «Милана» в 2019 году.

Похожие новости:

  • «Реал Мадрид» готов отпустить Луку Йовича
    «Реал Мадрид» готов отпустить Луку Йовича
    Испанская Marca сообщает, что мадридский клуб готов отпустить сербского нападающего и выслушает предложения по нему. Изначально считалось, что...
  • Bild: Силва может заменить Холанда в «Боруссии», «Айнтрахт» требует за игрока 40 млн евро
    Bild: Силва может заменить Холанда в «Боруссии», «Айнтрахт» требует за игрока 40 млн евро
    «Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанду, который, вероятно, уйдет из команды ближайшим летом. Норвежец имеет предложения от нескольких...
  • Стали известны подробности возвращения Йовича из «Реала» в «Айнтрахт»
    Стали известны подробности возвращения Йовича из «Реала» в «Айнтрахт»
    Немецкие медиа узнали подробности предстоящей сделки между мадридским «Реалом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Так, «Bild» утверждает, что...
  • «Реал» хочет обменять Йовича на Холанда
    «Реал» хочет обменять Йовича на Холанда
    Мадридский «Реал» не отказался от идеи заполучить талантливого нападающего из Норвегии. Как сообщает «Marca», руководство...
  • «Арсенал» может составить «Милану» конкуренцию в борьбе за Йовича
    «Арсенал» может составить «Милану» конкуренцию в борьбе за Йовича
    По информации Pianeta Milan, нападающим «Реала» Лукой Йовичем заинтересовался «Арсенал». Однако «Милан»...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close