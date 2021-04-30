«Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро
Дата публикации: 30-04-2021
По информации «Sport Bild», «Айнтрахт» и «Реал» готовят громкий обмен, который может состояться в межсезонье. Андре Силва отправится из Франкфурта в Мадрид, в обратном направлении проследует Лука Йович.
Источник сообщает, что нападающий «Айнтрахта» изъявил желание попробовать свои силы в Испании. Силва интересен мадридцам, которые готовы выкупить его контракт, включив в трансфер нападающего Луку Йовича, находящегося в аренде в немецком клубе. При этом мадридцам придется доплатить 20 млн евро.
Напомним, Йович уже выступал за «Айнтрахт», откуда и перешел в «Реал». Однако закрепиться в составе «сливочных» сербский форвард не смог и зимой вернулся в клуб из Франкфурта на правах аренды.
Силва перебрался в «Айнтрахт» из «Милана» в 2019 году.
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