«Манчестер Сити» приобрел 18-летнего аргентинца

Дата публикации: 02-05-2021

«Ман Сити» усилился молодым аргентинским вингером Дарио Сармьенто. За 18-летнего футболиста англичане заплатили «Эстудиантесу» 5 млн евро.



Фабрицио Романо сообщает, что соглашение между сторонами также позволит аргентинской команде получить 20% от суммы последующего трансфера полузащитника. Состав «горожан» Сармьенто пополнит первого июля. Информацию о сделке подтвердили представители аргентинского клуба.



Сармьенто попал в академию «Эстудиантеса», воспитанником которой он является, в 6-летнем возрасте. Его дебют в основе команды состоялся осенью 2019 года во встрече аргентинской Примеры. На тот момент ему было чуть больше 16,5 лет. На родине левоногого вингера сравнивают с Лионелем Месси.