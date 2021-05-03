У Влашича диагностирована травма коленного сустава
Дата публикации: 03-05-2021
Стал известен характер повреждения, полученного Николой Влашичем в матче против «Уфы». Напомним, хорватский хавбек появился в старте ЦСКА, но в перерыве его заменили.
Обследование не выявило у полузащитника тяжёлой травмы. При этом, официальный сайт «армейцев» сообщил, что у Николы повреждение капсульно-связочного аппарата колена, сопровождающееся воспалением жировой ткани. О длительности лечения и дате возвращения Влашича на поле информация отсутствует. Некоторое время хорвату придется тренироваться по специальной программе.
В сезоне 2020/2021 Влашич является лидером ПФК ЦСКА. На его счету 34 встречи за «красно-синих», в которых он стал автором 12 голов и 6 результативных пасов.
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