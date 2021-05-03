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Спортдир «Боруссии» Д: У Санчо есть джентельменское соглашение об уходе из клуба, у Холанда – нет

Дата публикации: 03-05-2021

Спортдир «Боруссии» Д: У Санчо есть джентельменское соглашение об уходе из клуба, у Холанда – нет

Михаэль Цорк, занимающий должность спортивного директора «Боруссии» (Дортмунд), рассказал о тонкостях трансферной политики в отношении отдельных игроков. Речь идет об Эрлинге Холанде и Джейдоне Санчо, заполучить которых хотят многие европейские топ-клубы.

Слова функционера «шмелей» опубликовал Фабрицио Романо: «С Джейдоном Санчо заключено джентельменское соглашение. По нему футболист при выполнении определенных условий может уйти из «Боруссии» в любой момент, начиная с 2020 года. По Холанду никаких договоренностей нет».

Интересно, что норвежского форварда это не останавливает. Холанд вместе с отцом уже побывал в Испании, где обсудил с «Реалом» и «Барселоной» возможность сотрудничества.

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