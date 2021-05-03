Спортдир «Боруссии» Д: У Санчо есть джентельменское соглашение об уходе из клуба, у Холанда – нет
Дата публикации: 03-05-2021
Михаэль Цорк, занимающий должность спортивного директора «Боруссии» (Дортмунд), рассказал о тонкостях трансферной политики в отношении отдельных игроков. Речь идет об Эрлинге Холанде и Джейдоне Санчо, заполучить которых хотят многие европейские топ-клубы.
Слова функционера «шмелей» опубликовал Фабрицио Романо: «С Джейдоном Санчо заключено джентельменское соглашение. По нему футболист при выполнении определенных условий может уйти из «Боруссии» в любой момент, начиная с 2020 года. По Холанду никаких договоренностей нет».
Интересно, что норвежского форварда это не останавливает. Холанд вместе с отцом уже побывал в Испании, где обсудил с «Реалом» и «Барселоной» возможность сотрудничества.
Похожие новости:
Санчо сообщил «Боруссии» Д, что хочет уйти летом 2021
Джейдон Санчо оповестил боссов дортмундской «Боруссии» о своём желании сменить клубную прописку после окончания сезона-2020/21, передаёт...
Джейдон Санчо оповестил боссов дортмундской «Боруссии» о своём желании сменить клубную прописку после окончания сезона-2020/21, передаёт...
«Боруссии» Д осталась без Холанда и Дауда
Из стана дортмундской «Боруссии» пришли плохие новости. Пресс-служба «шмелей» проинформировала болельщиков о том, что в...
Из стана дортмундской «Боруссии» пришли плохие новости. Пресс-служба «шмелей» проинформировала болельщиков о том, что в...
Стали известны подробности встречи президента «Барселоны» с отцом форварда «Боруссии» Холанда
После известий о приезде Мино Райолы и отца Эрлинга Холанда в Барселону фанаты каталонцев с нетерпением ждали вестей о переговорах. Одним из первых...
После известий о приезде Мино Райолы и отца Эрлинга Холанда в Барселону фанаты каталонцев с нетерпением ждали вестей о переговорах. Одним из первых...
«Реал» планирует приобрести Джейдона Санчо следующим летом
Испанское издание As отмечает, что «Реал» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. При этом они...
Испанское издание As отмечает, что «Реал» намерен приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. При этом они...
«Манчестер Юнайтед» не готов платить за Санчо больше 50 млн фунтов.
Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако...
Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако...