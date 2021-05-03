«Арсенал» уверен в подписании полузащитника «Брайтона» Биссума
«Арсенал» намерен подписать Ива Биссума, защищающего цвета «Брайтона». При этом боссы лондонцев уверены, что им удастся заполучить хавбека, о чём передаёт «Daily Star».
В сезоне 20/21 малиец входит в число лучших хавбеков АПЛ. Полузащитник интересен нескольким английским клубам. В составе «канониров» Биссума хочет видеть Микель Артета. Наставник «пушкарей» считает, что футболист «Брайтона» сможет создать отличную связку с Томасом Парти в центре поля.
Подписать 24-летнего центрального полузащитника будет не так просто. Конкурентами «Арсенала» в борьбе за малийца являются «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон». Кроме того, интерес к нему приписывают и «Ливерпулю».
«Брайтон» готов отпустить своего хавбека за 30 000 000 фунтов стерлингов.
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