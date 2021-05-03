«Валенсия» отправила в отставку Хавьера Грасию
Дата публикации: 03-05-2021
«Валенсия» уволила Хавьера Грасию. Последним матчем у руля «летучих мышей» для специалиста стала встреча против «Барселоны», которую его команда проиграла со счетом 2:3.
Информация об отставке коуча появилась на сайте «Валенсии». В заявлении клуба говорится: «Мы благодарны Хавьеру Грасии за сотрудничество и самоотдачу, которые он проявлял на посту наставника команды. Клуб желает ему всяческих успехов».
В ближайших матчах руководить «оранжевыми» будет Сальвадор Гонсалес, известен как Воро.
Грасия знаком российским болельщикам по работе с «Рубином». Он тренировал казанцев в 2016-2017 годах. У руля «Валенсии» специалист встал летом 2020 года, но особых успехов не достиг. После 34 туров «летучие мыши» идут в Ла Лиге лишь 14-ми.
Похожие новости:
Воро Гонсалес покинет пост тренера Валенсии в конце сезона
Испанская «Валенсия», которая провалила текущий сезон в Примере, по всей видимости, сменит своего наставника летом. В. Гонсалес...
Испанская «Валенсия», которая провалила текущий сезон в Примере, по всей видимости, сменит своего наставника летом. В. Гонсалес...
Рубин может уволить Хави Грасию
Х. Грасия, который проводит не самый удачный для себя тренерский сезон в «Рубине», в скором времени может покинуть текущую должность, о...
Х. Грасия, который проводит не самый удачный для себя тренерский сезон в «Рубине», в скором времени может покинуть текущую должность, о...
AS: Валенсия собирается пригласить Бенитеса
Рафа Бенитес близок к тому, чтобы снова возглавить Летучих Мышей спустя двенадцать лет. «AS» пишет, что спортдир Лос Чес Питарч...
Рафа Бенитес близок к тому, чтобы снова возглавить Летучих Мышей спустя двенадцать лет. «AS» пишет, что спортдир Лос Чес Питарч...
Сетьен может сменить Пеллегрини у руля «Бетиса»
Энрике Сетьен может возглавить «Реал Бетис», если действующий главный тренер Мануэль Пеллегрини будет отправлен в отставку, говорится в...
Энрике Сетьен может возглавить «Реал Бетис», если действующий главный тренер Мануэль Пеллегрини будет отправлен в отставку, говорится в...
Фил Невилл временно возглавил Валенсию
После ухода Нуну Эшпириту-Санту с должности менеджера Летучих Мышей, командой будет временно руководить Фил Невилл. Экс-футболист «МЮ»...
После ухода Нуну Эшпириту-Санту с должности менеджера Летучих Мышей, командой будет временно руководить Фил Невилл. Экс-футболист «МЮ»...