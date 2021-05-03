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«Валенсия» отправила в отставку Хавьера Грасию

Дата публикации: 03-05-2021

«Валенсия» отправила в отставку Хавьера Грасию

«Валенсия» уволила Хавьера Грасию. Последним матчем у руля «летучих мышей» для специалиста стала встреча против «Барселоны», которую его команда проиграла со счетом 2:3.

Информация об отставке коуча появилась на сайте «Валенсии». В заявлении клуба говорится: «Мы благодарны Хавьеру Грасии за сотрудничество и самоотдачу, которые он проявлял на посту наставника команды. Клуб желает ему всяческих успехов».

В ближайших матчах руководить «оранжевыми» будет Сальвадор Гонсалес, известен как Воро.

Грасия знаком российским болельщикам по работе с «Рубином». Он тренировал казанцев в 2016-2017 годах. У руля «Валенсии» специалист встал летом 2020 года, но особых успехов не достиг. После 34 туров «летучие мыши» идут в Ла Лиге лишь 14-ми.

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