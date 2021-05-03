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Доннарумма все ближе к уходу из «Милана»

Дата публикации: 03-05-2021

Доннарумма все ближе к уходу из «Милана»

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что его клиент намерен рассмотреть выгодное предложение, поступившее от другого клуба, пишет «La Gazzetta dello Sport».

Трудовой договор футболиста с «красно-чёрными» рассчитан до лета 2021-го. Как известно, «Милан» готов предоставить голкиперу новое контрактное соглашение с годовой зарплатой равной 8 000 000 евро (по нынешнему соглашению он зарабатывает 6 млн в год).

Также источник добавляет, что руководство клуба не собирается повторять предложение «Ювентуса», который как сообщалось ранее, готов платить Джанлуиджи по 10 млн евро за сезон, если грядущим летом он примкнёт к их команде свободным агентом.

В текущем сезоне на счету 22-летнего стража ворот «Милана» 44 поединка во всех турнирах (54 пропущенных мяча).

Напомним, 2 мая ультрас «россонери» побывали на базе команды, где потребовали от игрока продлить контракт до матча с «Ювентусом», который пройдёт 9 мая. В противном случае, они больше не хотят видеть кипера на страже ворот своего любимого клуба.

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