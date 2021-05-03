Доннарумма все ближе к уходу из «Милана»
Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что его клиент намерен рассмотреть выгодное предложение, поступившее от другого клуба, пишет «La Gazzetta dello Sport».
Трудовой договор футболиста с «красно-чёрными» рассчитан до лета 2021-го. Как известно, «Милан» готов предоставить голкиперу новое контрактное соглашение с годовой зарплатой равной 8 000 000 евро (по нынешнему соглашению он зарабатывает 6 млн в год).
Также источник добавляет, что руководство клуба не собирается повторять предложение «Ювентуса», который как сообщалось ранее, готов платить Джанлуиджи по 10 млн евро за сезон, если грядущим летом он примкнёт к их команде свободным агентом.
В текущем сезоне на счету 22-летнего стража ворот «Милана» 44 поединка во всех турнирах (54 пропущенных мяча).
Напомним, 2 мая ультрас «россонери» побывали на базе команды, где потребовали от игрока продлить контракт до матча с «Ювентусом», который пройдёт 9 мая. В противном случае, они больше не хотят видеть кипера на страже ворот своего любимого клуба.
Похожие новости:
В межсезонье Джанлуиджи Доннарумма может перейти из «Милана» в «Ювентус». Туринцы мечтают заполучить вратаря и готовы платить ему 10 000 000 евро...
По данным «Sky Italia», у Джанлуиджи Доннаруммы состоялся разговор с ультрас «Милана». Для голкипера он получился не самым приятным. 1-го мая...
«Пари Сен-Жермен» предпримет попытку подписать основного голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. По сообщениям La Gazetta...
. Голкипер зарабатывает в клубе шесть миллионов евро. Контракт Доннаруммы с клубом истекает в следующем сезоне. Генеральный директор...
Мино Райола представляющий интересы стража ворот «Милана» Дж. Доннаруммы, намерен трудоустроить своего клиента в туринский...