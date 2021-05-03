Доннарумма все ближе к уходу из «Милана»

Дата публикации: 03-05-2021

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что его клиент намерен рассмотреть выгодное предложение, поступившее от другого клуба, пишет «La Gazzetta dello Sport».



Трудовой договор футболиста с «красно-чёрными» рассчитан до лета 2021-го. Как известно, «Милан» готов предоставить голкиперу новое контрактное соглашение с годовой зарплатой равной 8 000 000 евро (по нынешнему соглашению он зарабатывает 6 млн в год).



Также источник добавляет, что руководство клуба не собирается повторять предложение «Ювентуса», который как сообщалось ранее, готов платить Джанлуиджи по 10 млн евро за сезон, если грядущим летом он примкнёт к их команде свободным агентом.



В текущем сезоне на счету 22-летнего стража ворот «Милана» 44 поединка во всех турнирах (54 пропущенных мяча).



Напомним, 2 мая ультрас «россонери» побывали на базе команды, где потребовали от игрока продлить контракт до матча с «Ювентусом», который пройдёт 9 мая. В противном случае, они больше не хотят видеть кипера на страже ворот своего любимого клуба.