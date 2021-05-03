«МЮ» заинтересовался защитником из чемпионата Франции

Дата публикации: 03-05-2021

«Calciomercato», ссылаясь на источник в «Voix du Nord», сообщает об интересе «Ман Юнайтед» к защитнику «Ланса».



Оформить сделку по покупке Факундо Медины англичане планируют в летнее межсезонье. 21-летний игрок должен добавить глубины состава в линии обороны «манкунианцев». Подробности потенциального трансфера не разглашаются.



Свою карьеру футболист начинал в Аргентине в структуре «Ривер Плейта». Также он выступал за «Тальерес». Летом 2020 года защитника приобрел «Ланс».



В сезоне 2020/2021 Медина провел 24 встречи за французскую команду (3 забитых мяча, 10 предупреждений). Также футболист отметился 1 автоголом.



Трансферная стоимость аргентинца составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).