СМИ: «Ницца» хочет арендовать Лингарда у «МЮ»
Карьера Джесси Лингарда может продолжиться во французской Лиге 1. Арендовать полузащитника планирует «Ницца». Данной информацией поделился «Sky Sports».
Следует отметить, что французы рассматривали аренду игрока еще зимой, но заполучить англичанина им не удалось. Руководство «Ниццы» готово вернуться к этому вопросу летом.
Лингард воспитывался в структуре «Манчестер Юнайтед». Длительное время атакующий хавбек регулярно выходил в основе «манкунианцев», но с приходом Сульшера он перестал попадать в стартовый состав. В поисках игровой практики зимой этого года Лингард на правах аренды перебрался в «Вест Хэм Юнайтед». При этом Джесси остался связан контрактом с «МЮ» до лета 2022 года.
Стоимость 28-летнего футболиста равняется 15 млн евро, согласно Transfermarkt.de.
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