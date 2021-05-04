«Интер» ищет новых инвесторов
Владелец «Интера» ищет партнера для инвестирования средств в итальянскую футбольную команду. Об этом заявил исполнительный директор Джузеппе Маротта местному радио через день после того, как клуб выиграл свой первый титул Серии А за 11 лет.
Китайской компании «Suning Group» принадлежит 68,5% акций «нерадзурри», которые страдают от последствий пандемии COVID-19. Остальные акции принадлежат инвестиционной компании «Lion Rock Capital».
«Владельцы работают на благо «Интера». Цель – достичь соглашения с новыми партнерами, чтобы получить ликвидность, которая необходима прямо сейчас», - сказал Маротта «Paradise Radio 1», добавив, что до сих пор «Сунинг» инвестировала в команду 700 миллионов евро.
Ранее в этом году «Suning Group» вела переговоры с лондонской инвестиционной фирмой «BC Partners», которая была заинтересована в контрольном пакете акций итальянского гранда, но переговоры не увенчались успехом.
По данным СМИ, «Интер» ищет финансовую сделку на сумму до 250 млн евро для покрытия своих неотложных потребностей и недавно вел переговоры с американскими «Bain Capital Credit» и «Oaktree Capital Group».
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