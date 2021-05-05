Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Дата публикации: 05-05-2021

Сразу два источника подтвердили «Чемпионату», что основным претендентом на должность наставника «Спартака» считается Руй Витория, ранее возглавлявший «Бенфику». Также стало известно, что у руля «красно-белых» точно не будет Леонарду Жардима.



Руй Витория известен по работе с различными португальскими клубами, среди которых «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика». В 2019-2020 годах он руководил «Ан-Наср». После расставания с клубом из Саудовской Аравии специалист оставался безработным.



«Спартак» в текущем розыгрыше РПЛ идет вторым и сохраняет неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов. За 2 тура до финиша «красно-белые» опережают «Локомотив», идущий третьим, на 1 очко.