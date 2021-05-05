Моуринью возглавит «Рому» в новом сезоне
Дата публикации: 05-05-2021
Не прошло и месяца после увольнения Жозе Моуринью из «Тоттенхэма», как специалист нашел себе новую работу. В сезоне 20/21 португалец будет тренировать итальянскую «Рому». Информация появилась на сайте римской команды.
Примечательно, что Моуринью уже добивался успехов в Италии, работая с «Интером». Вместе с миланцами он дважды побеждал в Серии А, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок страны.
С «желто-красными» именитый португальский специалист подпишет 3-летний контракт.
Ранее клуб подтвердил информацию о расторжении соглашения с Паулу Фонсекой, работавшим с «Ромой» с 2019 года. Причиной тому послужило разгромное поражение в полуфинале ЛЕ в поединке против «МЮ». Римляне, выигрывая после первого тайма 2:1, в итоге уступили 2:6.
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