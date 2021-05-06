  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Бавария» и «Арсенал» интересуются Хакими

Дата публикации: 06-05-2021

«Бавария» и «Арсенал» интересуются Хакими

Правый полузащитник «Интера» Ашрафа Хакими привлёк внимание «Баварии» и «Арсенала», сообщает газета «Express».

Оба клуба внимательно следят за выступлениями 22-летнего марокканца, проводящего отличный сезон в «Интере». С тех пор, как Ашраф примкнул к «нерадзурри» в прошлом году, он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 33 игре чемпионата Италии.

Контракт футболиста с командой Антонио Конте рассчитан 2025 года, и, по данным «Transfermark», его минимальная трансферная стоимость равняется 50 миллионам евро.

Видеть Хакими в «Баварии» желает будущий наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн (возглавит клуб 1 июля). Воспитанник «Реала» хорошо знаком с Бундеслигой, где в своё время провёл два сезона в аренде в «Боруссии» (Дортмунд).

Похожие новости:

  • «Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро
    «Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро
    Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на...
  • Ашраф Хакими вернётся в «Реал». Клуб предложил контракт до 2025-го года
    Ашраф Хакими вернётся в «Реал». Клуб предложил контракт до 2025-го года
    Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что защитник Ашраф Хакими вернётся в «Реал» их двухлетней аренды в дортмундской...
  • Хакими может продолжить карьеру в АПЛ
    Хакими может продолжить карьеру в АПЛ
    Ашраф Хакими уже в ближайшее межсезонье может покинуть миланский «Интер». На футболиста сборной Марокко претендуют сразу три гранда английской...
  • «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает 90 min. Речь...
  • «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    По информации итальянских СМИ, «Интер» подписал контракт с защитником Ашрафом Хакими. Официально миланцы должны об этом объявить в...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close