«Бавария» и «Арсенал» интересуются Хакими
Дата публикации: 06-05-2021
Правый полузащитник «Интера» Ашрафа Хакими привлёк внимание «Баварии» и «Арсенала», сообщает газета «Express».
Оба клуба внимательно следят за выступлениями 22-летнего марокканца, проводящего отличный сезон в «Интере». С тех пор, как Ашраф примкнул к «нерадзурри» в прошлом году, он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 33 игре чемпионата Италии.
Контракт футболиста с командой Антонио Конте рассчитан 2025 года, и, по данным «Transfermark», его минимальная трансферная стоимость равняется 50 миллионам евро.
Видеть Хакими в «Баварии» желает будущий наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн (возглавит клуб 1 июля). Воспитанник «Реала» хорошо знаком с Бундеслигой, где в своё время провёл два сезона в аренде в «Боруссии» (Дортмунд).
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