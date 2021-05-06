«МЮ» предложит 90 млн фунтов за Кейна

Дата публикации: 06-05-2021

«Манчестер Юнайтед» полон решимости подписать Гарри Кейна в грядущее трансферное окно, о чём сообщается на страницах британского таблоида «The Sun».



У лидера «Тоттенхэм Хотспур» осталось ещё три года по контракту с лондонцами. В то же время сам игрок все чаще говорит о смене клубной прописки, так как мечтает выиграть Лигу чемпионов.



Прежде председатель правления «шпор» Дэниел Леви неоднократно утверждал, что форвард не продается ни за какие деньги, тем более, соперникам по АПЛ. Однако теперь все изменилось. Большинство клубов испытывают серьёзные проблемы из-за коронавируса и «Тоттенхэм» не исключение.



По информации источника, семейство Глэйзеров, владеющее «Юнайтед», намерено задобрить разгневанных фанатов команды, покупкой нападающего мирового уровня в лице Гарри Кейна. За 27-летнего капитана сборной Англии боссы «манкунианцев» готовы выложить ровно 90 000 000 фунтов стерлингов (~ € 105 млн). Непопадание «Тоттенхэма» в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, что опять не лучшим образом отразится на финансовой составляющей клуба, может вынудить Леви согласиться на эту сделку.



В текущем сезоне в активе Кейна 31 забитый мяч и 16 ассистов, оформленных в 45 встречах во всех турнирах.