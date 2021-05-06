  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Источник: Дортмундская «Боруссия» запросила информацию по Азмуну

Дата публикации: 06-05-2021

Источник: Дортмундская «Боруссия» запросила информацию по Азмуну

В межсезонье Сердар Азмун может переехать в Германию. Информацией о потенциальном трансфере поделился Николо Скира.

По данным журналиста, предметный интерес к форварду «Зенита» проявляет «Боруссия» (Дортмунд), которая уже запросила информацию по нему.

26-летний Азмун ударно проводит текущий сезон, являясь лучшим бомбардиром РПЛ, потому внимание к футболисту со стороны других клубов вполне закономерно. В матче 28-го тура РПЛ иранец трижды поразил ворота «Локомотива», обеспечив «Зениту» досрочное чемпионство. С петербургской командой Азмун связан контрактом до лета следующего года.

Также сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Рома», «Валенсия», «Аталанта» и «Арсенал».

Похожие новости:

  • Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ
    Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ
    Лучшими бомбардирами Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/2020 стали нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба. На счету...
  • Источник: Бенфика проявляет интерес к Азмуну
    Источник: Бенфика проявляет интерес к Азмуну
    Форвард С. Азмун, который в том сезоне представлял «Ростов» на временной основе, имеет возможность продолжить играть в Португалии....
  • «Боруссия» может приобрести Эн-Несири в случае ухода Холанда
    «Боруссия» может приобрести Эн-Несири в случае ухода Холанда
    Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к форварду «Севильи». Ресурс Eurosport.com сообщает, что Юссеф Эн-Несири в ближайшее межсезонье может...
  • «Арсенал» близок к подписанию Азмуна по рекомендации Аршавина
    «Арсенал» близок к подписанию Азмуна по рекомендации Аршавина
    Журналист Mundo Deportivo Франсеска Агилара в своем твиттере сообщает, что форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить...
  • Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»
    Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»
    Летом «Зенит» может лишиться одного из своих основных нападающих. Речь идет о Сердаре Азмуне, который заинтересовал ряд европейских клубов. В...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close