Источник: Дортмундская «Боруссия» запросила информацию по Азмуну
Дата публикации: 06-05-2021
В межсезонье Сердар Азмун может переехать в Германию. Информацией о потенциальном трансфере поделился Николо Скира.
По данным журналиста, предметный интерес к форварду «Зенита» проявляет «Боруссия» (Дортмунд), которая уже запросила информацию по нему.
26-летний Азмун ударно проводит текущий сезон, являясь лучшим бомбардиром РПЛ, потому внимание к футболисту со стороны других клубов вполне закономерно. В матче 28-го тура РПЛ иранец трижды поразил ворота «Локомотива», обеспечив «Зениту» досрочное чемпионство. С петербургской командой Азмун связан контрактом до лета следующего года.
Также сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Рома», «Валенсия», «Аталанта» и «Арсенал».
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