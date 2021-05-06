Источник: Дортмундская «Боруссия» запросила информацию по Азмуну

Дата публикации: 06-05-2021

В межсезонье Сердар Азмун может переехать в Германию. Информацией о потенциальном трансфере поделился Николо Скира.



По данным журналиста, предметный интерес к форварду «Зенита» проявляет «Боруссия» (Дортмунд), которая уже запросила информацию по нему.



26-летний Азмун ударно проводит текущий сезон, являясь лучшим бомбардиром РПЛ, потому внимание к футболисту со стороны других клубов вполне закономерно. В матче 28-го тура РПЛ иранец трижды поразил ворота «Локомотива», обеспечив «Зениту» досрочное чемпионство. С петербургской командой Азмун связан контрактом до лета следующего года.



Также сообщалось, что интерес к нападающему проявляют «Рома», «Валенсия», «Аталанта» и «Арсенал».