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«Реал» определился с целями на летнее трансферное окно

Дата публикации: 07-05-2021

«Реал» определился с целями на летнее трансферное окно

«Mundo Deportivo» поделилось планами «Реала» на ближайшее ТО. В клубе задумались о серьезном обновлении состава. Летом мадридцы хотят продать Одриосолу, Себальоса, Иско, Йовича, Марсело и Мариано.

Основной целью «сливочных» является Давид Алаба, которого клуб планирует подписать на правах свободного агента. «Реал» пока не подтверждает переход защитника, но договоренность с ним уже есть. Среди потенциальных новичков в оборонительную линию значатся Жюль Кунде и Пау Торрес.

В нападение испанский гранд намерен купить Мбаппе и Холанда.

Для усиления линии полузащиты выбран Эдуард Камавинга, выступающий за «Ренн».

Пока нет информации по будущему Зидана, продление контракта с которым не обсуждалось.

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