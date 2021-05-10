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Кавани продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

Дата публикации: 10-05-2021

Кавани продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

В следующем сезоне 34-летний Эдинсон Кавани с большой долей вероятности продолжит играть за «Ман Юнайтед». Об этом в Twitter сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, уругваец согласился подписать новый контракт с «манкунианцами». Сделка уже закрыта сторонами.

Срок действия договора Кавани с «Юнайтед» закончится следующим летом. О продлении соглашения с нападающим «красные дьяволы» должны объявить в скором времени.

В этом сезоне для «МЮ» Кавани является ключевой фигурой. В 35 встречах за английский клуб уругваец отличился 15 раз и сделал 5 результативных пасов. Также ему удалось повторить рекорд Чичарито и Солскьяера по числу мячей, забитых в АПЛ за «МЮ» после выхода со скамейки запасных.

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