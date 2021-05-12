Президент «Интера» попросил игроков отказаться от зарплаты за два месяца

Дата публикации: 12-05-2021

«Football Italia» утверждает, что «Интер», недавно ставший чемпионом Серии А, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.



По данным источника, президент клуба Стивен Чжан уже общался с футболистами на эту тему и попросил их сократить требования по зарплате. Если игроки пойдут на подобный шаг и откажутся от 2-месячного жалования, то миланцам удастся сэкономить 25 млн евро.



Также сообщается, что функционер намерен провести еще одну встречу с игроками, на которой вопрос по зарплате будет решаться индивидуально. При этом бонусы за чемпионство команда все равно получит.



Отмечается, что Антонио Конте на минувшем собрании не было, потому пока неясно, коснется ли его просьба президента «нерадзурри» об уменьшении заработной платы.