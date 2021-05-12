«Динамо» Киев интересуется защитником «Палмейраса»

Дата публикации: 12-05-2021

Киевское «Динамо» может пополниться 18-летним защитником Ренану, выступающим за «Палмейрас». Клуб из столицы Украины намерен подписать футболиста в межсезонье. Трансфер обойдется «бело-синим» в 8-10 млн евро, о чём утверждает «UOL».



Ренан воспитывался в академии «Палмейраса». Первый матч в основе клуба он провел в 2020 году. С момента дебюта центрбек выходил на поле в футболке «Палмейраса» в 20 поединках.



Ренан также способен сыграть на левом фланге обороны, где у «Динамо» выступает Виталий Миколенко. Этим трансфером киевляне, вероятно, хотят подстраховаться на случай ухода своего игрока, которым активно интересуются в Европе.



С «Палмейрасом» Ренан связан контрактом до конца 2025 года. Стоимость защитника составляет 0,75 млн евро (Transfermarkt.de).