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«Рома» и «Аталанта» нацелены на подписание Буффона

Дата публикации: 15-05-2021

«Рома» и «Аталанта» нацелены на подписание Буффона

После того, как Джанлуиджи Буффон сообщил о прекращении сотрудничества с «Ювентусом» по окончании сезона, ряд клубов выразили готовность подписать с ним контракт. Среди них значились и итальянские «Рома» и «Аталанта».

«Football Italia», указывая в качестве источника «La Repubblica», пишет, что именно эти команды проявляют наибольший интерес к Буффону. Также в число претендентов на 43-летнего голкипера входит «Парма», в которой стартовала его карьера. Однако, учитывая провальное выступление клуба в этом сезоне и вылет в Серию B, данный трансфер видится маловероятным.

Буффон перешел в «Ювентус» летом 2001 года и долгое время был символом команды. На его счету 683 встречи за туринцев (322 «сухих» матча).

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