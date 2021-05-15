«Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА за 2 млн евро
«Локомотив» намерен приобрести Наира Тикнизяна, выступающего за ЦСКА (источник – «Рейтинг букмекеров»). Состав «железнодорожников» хавбек должен пополнить в межсезонье. Стоимость трансфера оценивается 2 000 000 евро.
Ранее появилась информация, что «Локомотив» предлагал за Тикнизяна 1,5 млн евро, но руководство ЦСКА подобная сумма не устроила. В результате переговоров размер компенсации увеличился до двух миллионов, после чего стороны согласовали трансфер.
С «армейцами» Тикнизян связан контрактом до 2025 года. Ценник на левого полузащитника составляет 1,5 млн евро (по версии Transfermarkt.de). В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Наира 33 встречи за ЦСКА с 1 забитым мячом и 1 результативным пасом.
На молодежном Евро-2021 Тикнизян выступал в основе российской сборной.
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