«Интер Майами» претендует на Давида Луиса

Дата публикации: 16-05-2021

«GFFN» утверждает, что Давид Луис продолжит карьеру в MLS. Подписать 34-летнего защитника «Арсенала» планирует «Интер Майами». Сделка должна состояться ближайшим летом.



Срок действия контракта Луиса с «канонирами» закончится в июне, после чего он станет свободным агентом. Клуб Бэкхема хочет воспользоваться этим и получить бразильца бесплатно.



Состав лондонской команды защитник пополнил в 2019 году. В сезоне 20/21 на счету Луиса 30 встреч за «Арсенал» (2 забитых мяча).



В этом году «канониры» рискуют остаться без еврокубков, что серьезно ударит по их финансовому положению. Если это произойдет, то «Арсенал» может попрощаться сразу с несколькими футболистами основы, потому уход Луиса неожиданностью не станет.