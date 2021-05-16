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«Интер Майами» претендует на Давида Луиса

Дата публикации: 16-05-2021

«Интер Майами» претендует на Давида Луиса

«GFFN» утверждает, что Давид Луис продолжит карьеру в MLS. Подписать 34-летнего защитника «Арсенала» планирует «Интер Майами». Сделка должна состояться ближайшим летом.

Срок действия контракта Луиса с «канонирами» закончится в июне, после чего он станет свободным агентом. Клуб Бэкхема хочет воспользоваться этим и получить бразильца бесплатно.

Состав лондонской команды защитник пополнил в 2019 году. В сезоне 20/21 на счету Луиса 30 встреч за «Арсенал» (2 забитых мяча).

В этом году «канониры» рискуют остаться без еврокубков, что серьезно ударит по их финансовому положению. Если это произойдет, то «Арсенал» может попрощаться сразу с несколькими футболистами основы, потому уход Луиса неожиданностью не станет.

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