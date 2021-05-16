«Марсель» может подписать хавбека «Фламенго»

Дата публикации: 16-05-2021

«Марсель» направил во «Фламенго» запрос по трансферу центрального полузащитника Жерсона, передаёт «Goal». Французы оценили 23-летнего футболиста ровно в 23 000 000 евро. Если переход состоится, то бразильский клуб также сможет рассчитывать на бонусы.



В составе «Марселя» Жерсона хочет видеть наставник команды Хорхе Сампаоли. Стоимость хавбека составляет 14 млн евро (Transfermarkt.de).



Примечательно, что игрок уже пробовал свои силы в Европе, где выступал за «Рому» и «Фиорентину». Также Жерсон защищал цвета «Флуминенсе». Во «Фламенго» он перебрался в 2019 году и помог команде завоевать Кубок Либертадорес и титул чемпиона Бразилии.



В текущем сезоне бразилец провел за свою команду 7 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 ассистами.