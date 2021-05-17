«Бавария» заинтересовалась возможностью трансфера Хакими
Дата публикации: 17-05-2021
Плохим финансовым положением «Интера» хотят воспользоваться другие клубы. Чемпион Серии А в межсезонье может лишиться ряда ключевых футболистов.
По информации «El Mundo Deportivo», «Бавария» планирует переманить у миланцев Ашрафа Хакими. Марокканец пополнил состав «Интернационале» прошлым летом и вскоре стал одним из ключевых игроков в команде Антонио Конте. Трансфер хавбека, ранее принадлежащего «Реалу», обошелся клубу в 45 млн евро.
В сезоне 2020/2021 на счету 22-летнего Хакими 44 поединка за миланцев, в которых он отметился 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Мюнхенцы оценивают полузащитника в 50 000 000 евро. При этом контракт Хакими с «нерадзурри» будет действовать еще 4 сезона.
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