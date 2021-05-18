Как выбрать платформу для онлайн-игр, учитывая ваш образ жизни?

Дата публикации: 18-05-2021

Количество девайсов с каждым годом растет, и все больше устройств поддерживают возможность игры в режиме онлайн. При таком количестве гаджетов очень сложно определиться - а какой же выбрать себе? Современные игровые устройства подходят под самые разные нужды - для путешествий или домашнего развлечения.

Самый удобный вариант для онлайн-игр - ПК

Если вы собираетесь с головой погрузиться в онлайн-игры или хотите стать киберспортсменом, то ваш выбор - это однозначно ПК.

ПК - основная платформа для таких культовых онлайн-игр как LoL, Dota 2 и CS:GO. Вы также можете посвятить немало времени легендарным MMORPG, таким как World of Warcraft.

Как же ПК удается быть главной платформой для онлайн-гейминга? На этой платформе попросту удобнее играть. Игроки лучше чувствуют игру с помощью мыши и клавиатуры, что дает им больше возможностей проявить свой скилл. Ну а удачный подбор мыши, клавиатуры и других девайсов сделает игровой процесс еще комфортнее.

Лучший вариант провести время в уюте - PS5/Xbox Series X

Игровые консоли пользуются огромной популярностью у геймеров. На них не так удобно играть в шутеры или стратегии, но если вы фанат FIFA или файтингов вроде Mortal Combat, тогда это ваш вариант.

Вы можете играть в эти игры как онлайн, так и в компании друзей. Возможность подключить приставку к телевизору и усесться на любимом диване - пожалуй, лучший вариант встретить вечер пятницы после тяжелой недели.

Отличный вариант для путешественников - Nintendo Switch

Любите игры и путешествия? Эти увлечения можно совместить благодаря портативным приставкам. Самой популярной на данный момент можно назвать Nintendo Switch.

Эта портативная консоль может стать отличным компаньоном в путешествиях. Ее легко можно положить в рюкзак и зарядить от повербанка. К тому же, на Switch игры очень хорошего качества, во многие из которых можно поиграть в онлайн. И это, пожалуй, отличная возможность скоротать время в ожидании рейса в аэропорте.

Очевидный вариант для поездок на работу - ваш смартфон (iPhone 6S и выше, Samsung Galaxy S8 и выше)

А еще отличный гаджет для онлайн-игр почти наверняка лежит у вас в кармане. Практически все современные смартфоны на Android и iOS поддерживают отличные онлайн-игры, которым можно уделить 10-15 минут свободного времени. Как раз отличный вариант для тех, кому нужно добираться на работу.

Онлайн-игры - это и возможность заработать

Немногие знают, что онлайн-игры являются отличным способом для заработка. Киберспорт стал настолько популярен, что букмекеры стали принимать ставки на матчи различных турниров.

К примеру, букмекерская компания 1хBet принимает ставки на ведущие киберспортивные дисциплины - WoW, Dota 2, CS:GO, League of Legends, FIFA и многие другие. Если вы активно следите за киберспортом и хотите монетизировать свои знания - оцените такую возможность с 1хBet и широкой линией на онлайн-игры.