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«МЮ» и «Эвертон» интересуются Триппьером

Дата публикации: 19-05-2021

«МЮ» и «Эвертон» интересуются Триппьером

По данным «Athletic», в услугах 30-летнего Кирана Триппьера заинтересованы две английские команды – «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Правый защитник воспитывался в структуре «Ман Сити», но в основу «горожан» ему пробиться не удалось. Киран несколько сезонов поколесил по арендам, выступая за клубы «Барнсли» и «Бернли». Последний в итоге подписал его в 2012 году. Спустя 3 года Триппьер перебрался в «Тоттенхэм», где провел 4 сезона. В 2019 году англичанина выкупил мадридский «Атлетико». Сумма сделки составила 20 000 000 фунтов.

В сезоне 2020/2021 Триппьер отыграл 34 встречи в футболке «Атлетико». На счету опытного футболиста 6 результативных пасов. Ценник на Кирана равняется 20 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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