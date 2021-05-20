«Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша

Дата публикации: 20-05-2021

«Барселона» хочет вернуть Гризманна в «Атлетико». Информацию со ссылкой на «Esport 3» опубликовал ресурс Sport.es.



Каталонцы намерены обменять француза на звезду мадридцев Жоау Фелиша. Причем доплачивать за португальца «сине-гранатовые» не планируют. Интересно, что «Атлетико» не против такого обмена.



В «Барселоне» пытались оформить данную сделку еще до начала сезона 20/21, но тогда мадридцы от нее отказались, посчитав, что обмен будет неравнозначным. Сейчас Гризманн набирает былые кондиции, потому переход вполне может состояться.



Напомним, французский бомбардир уже выступал за «Атлетико» в 2014-2019 годах. Его трансфер обошелся «Барселоне» в 120 млн евро. Жоау Фелиш перебрался в Мадрид в 2019 году. «Матрасники» заплатили за него 127 миллионов евро.