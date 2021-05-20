«Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша
«Барселона» хочет вернуть Гризманна в «Атлетико». Информацию со ссылкой на «Esport 3» опубликовал ресурс Sport.es.
Каталонцы намерены обменять француза на звезду мадридцев Жоау Фелиша. Причем доплачивать за португальца «сине-гранатовые» не планируют. Интересно, что «Атлетико» не против такого обмена.
В «Барселоне» пытались оформить данную сделку еще до начала сезона 20/21, но тогда мадридцы от нее отказались, посчитав, что обмен будет неравнозначным. Сейчас Гризманн набирает былые кондиции, потому переход вполне может состояться.
Напомним, французский бомбардир уже выступал за «Атлетико» в 2014-2019 годах. Его трансфер обошелся «Барселоне» в 120 млн евро. Жоау Фелиш перебрался в Мадрид в 2019 году. «Матрасники» заплатили за него 127 миллионов евро.
Похожие новости:
По сообщениям «Sport.es», будущее Антуана Гризманна в «Барселоне» под вопросом. Прошлогодний переезд французского нападающего...
Уже летом «Атлетико» может расстаться со своим главным активом. «Ман Сити» планирует выкупить контракт Жоау Фелиша. По данным издания «A Bola», в...
Видимо дни Усмана Дембеле в «Барселоне» сочтены, так как руководство клуба рассматривает любые варианты, чтобы продать или обменять...
Матрасники решили не продавать Диего Косту в «Челси», если им не предложат обмен забивного бразильца на Ромелу Лукаку. Лондонцы уже почти...
Антуан Гризманн продолжает искать себя в «Барселоне», а его игра регулярно подвергается критике. На этот раз с негативным отзывом о действиях...