  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша

Дата публикации: 20-05-2021

«Барселона» хочет обменять Гризманна на Фелиша

«Барселона» хочет вернуть Гризманна в «Атлетико». Информацию со ссылкой на «Esport 3» опубликовал ресурс Sport.es.

Каталонцы намерены обменять француза на звезду мадридцев Жоау Фелиша. Причем доплачивать за португальца «сине-гранатовые» не планируют. Интересно, что «Атлетико» не против такого обмена.

В «Барселоне» пытались оформить данную сделку еще до начала сезона 20/21, но тогда мадридцы от нее отказались, посчитав, что обмен будет неравнозначным. Сейчас Гризманн набирает былые кондиции, потому переход вполне может состояться.

Напомним, французский бомбардир уже выступал за «Атлетико» в 2014-2019 годах. Его трансфер обошелся «Барселоне» в 120 млн евро. Жоау Фелиш перебрался в Мадрид в 2019 году. «Матрасники» заплатили за него 127 миллионов евро.

Похожие новости:

  • «Барселона» готова продать Гризманна за € 100 млн
    «Барселона» готова продать Гризманна за € 100 млн
    По сообщениям «Sport.es», будущее Антуана Гризманна в «Барселоне» под вопросом. Прошлогодний переезд французского нападающего...
  • «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша
    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша
    Уже летом «Атлетико» может расстаться со своим главным активом. «Ман Сити» планирует выкупить контракт Жоау Фелиша. По данным издания «A Bola», в...
  • «Барселона» может обменять Дембеле на Бернандески
    «Барселона» может обменять Дембеле на Бернандески
    Видимо дни Усмана Дембеле в «Барселоне» сочтены, так как руководство клуба рассматривает любые варианты, чтобы продать или обменять...
  • Атлетико хочет обменять Косту на Лукаку
    Атлетико хочет обменять Косту на Лукаку
    Матрасники решили не продавать Диего Косту в «Челси», если им не предложат обмен забивного бразильца на Ромелу Лукаку. Лондонцы уже почти...
  • Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать
    Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать
    Антуан Гризманн продолжает искать себя в «Барселоне», а его игра регулярно подвергается критике. На этот раз с негативным отзывом о действиях...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close