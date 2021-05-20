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Тедеско: хотел бы стать тренером в итальянской лиге

Дата публикации: 20-05-2021

Тедеско: хотел бы стать тренером в итальянской лиге

Экс-наставник «Спартака» высказался относительно слухов, касающихся его переговоров с «Фиорентиной».

Комментарии Доменико Тедеско опубликовал ресурс «Tuttomercatoweb»: «Я редко обсуждаю слухи. Отмечу, что итальянский чемпионат мне импонирует, и я с радостью слежу за ним. Когда-нибудь я хотел бы поработать с командой из Серии А».

Ранее в «Fiorentinanews» появилась информация, что 35-летний специалист может возглавить «Фиорентину». Среди других претендентов на это место значились Абель Феррейра и Руди Гарсия. Джузеппе Якини, работающий с «фиалками» в этом сезоне, по его окончанию, вероятно, уйдет из клуба.

Тедеско возглавил «Спартак» в 2019 году. Под его руководством «красно-белые» стали вторыми в РПЛ в сезоне 20/21.

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