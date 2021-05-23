«Ницца» намерена выкупить контракт Тодибо у «Барселоны»
Дата публикации: 23-05-2021
Жан-Клер Тодибо, находящийся в аренде в «Ницце», продолжит карьеру во французском клубе. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Ромен Колле-Годин.
По данным журналиста, руководство «Ниццы» намерено выкупить защитника у «Барселоны». Сумма трансфера составит 8 млн евро.
Тодибо уже выступал во французской Лиге 1. Состав «сине-гранатовых» футболист пополнил зимой 2019 года. Каталонцы заплатили за игрока 1 000 000 евро. Однако в «Барселоне» защитнику закрепиться не удалось. С момента перехода «сине-гранатовые» отдавали его в аренду в «Шальке», «Бенфику» и «Ниццу».
С каталонцами 21-летний Тодибо связан контрактом до лета 2023 года. В сезоне 20/21 на его счету 14 встреч во французской Лиге 1 (1 забитый мяч).
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