Источник: Мозес подписал со «Спартаком» трехлетний контракт

Дата публикации: 23-05-2021

В «Twitter» Николо Скиры появился очередной инсайд. На этот раз журналист сообщил о том, что Виктор Мозес стал полноценным игроком «Спартака».



В своем аккаунте Скира написал: «Контракт подписан. «Спартак» воспользовался опцией выкупа нигерийца у «Челси». Он заключит с клубом 3-летнее соглашение».



Трансфер полузащитника обошелся «красно-белым» в 5 млн евро. При этом москвичам удалось договориться с «Челси» об оплате с рассрочкой.



Напомним, «Спартак» арендовал Мозеса осенью 2020 года. Нигериец удачно вписался в команду Доменико Тедеско. В текущем сезоне он провел 20 поединков в футболке «красно-белых» (4 гола, 4 результативных паса). Мяч хавбека в ворота «Ахмата» в последнем туре РПЛ позволил «Спартаку» завоевать путевку в ЛЧ.