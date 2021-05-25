«Милан» близок к подписанию Меньяна и расставанию с Доннаруммой

Дата публикации: 25-05-2021

Футбольный клуб «Милан» близок к тому, чтобы заполучить французского голкипера Майка Меньяна из «Лилля». Ожидается, что нынешний страж ворот «россонери» Джанлуиджи Доннарумма покинет команду Стефано Пиоли, о чём утверждает «Calciomercato».



Контракт 22-летнего итальянца истекает в конце сезона. Руководство «Милана», всячески пытавшееся убедить Доннарумму остаться, уже потеряло последнюю надежду на положительный исход. Теперь их главной целью стало подписание Меньяна, который будет стоить им 15 миллионов евро + бонусы.



Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал Доннарумме € 8 млн за сезон, но Мино Райола (агент) пытался выбить для своего клиента зарплату равную 10 миллионам евро и бонус в размере 20 млн.



25-летний Майк является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен». В футболке «Лилля» выступает с 2015 года. В октябре 2020-го кипер дебютировал за сборную Франции.