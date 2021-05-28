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«Реал» объявил об уходе Зидана

Дата публикации: 28-05-2021

«Реал» объявил об уходе Зидана

На сайте «Реала» появилась информация о прекращении сотрудничества с Зинедином Зиданом.

В заявлении сообщается: «Клуб принимает решение тренера и выражает восхищение его преданностью команде и профессионализмом, который специалист демонстрировал все эти годы. Для «Реала» Зидан всегда будет легендой и фигурой огромной значимости, гораздо важнее, чем просто игрок или тренер. Мадрид останется его домом навсегда».

Возвращение Зидана в «Реал» получилось не столь успешным, как первый приход. В текущем сезоне «сливочные» под его руководством стали вторыми в Ла Лиге, уступив лидерство мадридскому «Атлетико». В результате клуб по итогам футбольного года не сумел завоевать ни одного трофея.

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