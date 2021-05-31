Виллаш-Боаш может стать главным тренером «Лацио»
Дата публикации: 31-05-2021
«Il Tempo» пишет, что в скором времени Виллаш-Боаш может стать наставником клуба из Серии А. 30-го мая у португальского специалиста должна состояться встреча с Клаудио Лотито, занимающим пост президента «Лацио».
Римский клуб лишился тренера после ухода Индзаги. Интересно, что руководство команды согласовало со специалистом новый контракт, но тот неожиданно отказался от своего первоначального решения, выбрав вариант с продолжением карьеры в «Интере».
Андре Виллаш-Боаш остается без клуба с конца зимы. Последним местом работы португальца был французский «Марсель», откуда он ушел с громким скандалом. Причиной этого стал трансфер, осуществленный боссами «провансальцев» без согласования с Виллаш-Боашем.
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